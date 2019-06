UniAir lässt die Dresdner tanzen

Dresden - Wenn sich die Wiese hinter dem Hörsaalzentrum an der TU Dresden in eine Tanzfläche verwandelt, dann findet gerade der alljährliche UniAir Bandcontest statt. Der Wettbewerb musste in diesem Jahr wegen des kalten Wetters Anfang Mai in den Juni verschoben werden. Das Konzert für Newcomer-Bands und DJs jährt ich in diesem Jahr zum 15. Mal. Circa 1400 Zuschauer haben den kleinen Regenschauern getrotzt und kräftig gefeiert.