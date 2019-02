Unikero erfüllt sportliche Wünsche

Chemnitz- Der gemeinnützige Verein „unikero“ startet zum dritten Mal seine Aktion Wunschzettel für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche in der Region Chemnitz.

Diese können sich bis zum 28. Februar mit ihrem Verein, der Schulklasse oder einer Einrichtung bewerben, um sich einen sportlichen Wunsch zu erfüllen. Das Los entscheidet über die sechs glücklichen Gewinner. Pro Wunschzettel liegt das Budget bei 500 Euro. Der ausgefüllte Wunschzettel kann bis zum 28. Februar 2019 per E-Mail an wunschzettel@unikero.de oder per Post an den Verein geschickt werden. Weitere Infos zur Teilnahme gibt es unter www.unikero.de.

Finanziert wird das Spendenprojekt durch die Einnahmen aus der Versteigerung der Trikots, die die Basketballer der Chemnitzer NINERS im Dezember letzten Jahres bei ihrem traditionellen X-Mas Game getragen haben. Diese exklusiv angefertigten Trikots wurden im Dezember und Januar auf der Internetseite des Vereins versteigert. Unikero und die NINERS kooperieren bereits seit mehreren Jahren im Bereich der Kinder- und Jugendförderung.

Quelle: Unikero