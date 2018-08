Unikero verlost Sport- und Spielfest

Chemnitz- Der Chemnitzer Verein unikero verlost zum Schulstart ein Sport- und Spielfest.

Alle erste Klassen aus Chemnitz können sich dafür bis zum 31. August bewerben. Dafür müssen die Klassen nichts weiter tun, als zu sagen, warum gerade sie den Sport- und Spieltag gewinnen möchten.

Dieser findet dann auf dem Schulhof der Gewinnerklasse statt. Neben einer Hüpfburg werden verschiedene Sport- und Spielgeräte durch unikero e.V. organisiert.

Alle Infos zur Bewerbung gibt es unter www.unikero.de.

Die Teilnahme ist möglich per Brief an unikero e.V., Henriettenstr. 16-18, 09112 Chemnitz, per E-Mail an info@unikero.de oder als Kommentar unter dem entsprechenden FacebookBeitrag.