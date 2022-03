Uniklinik Leipzig schränkt Leistungen ein

Wegen der hohen Corona-Fallzahlen muss das Uniklinikum Leipzig erneut seine Leistungen reduzieren. Aktuell sei der Krankenstand beim Personal überdurchschnittlich hoch, teilte die Klinik am Donnerstag mit. Zugleich blieben die Zahlen der Corona-infizierten Patienten unverändert hoch. «Aktuell haben wir unter unseren Beschäftigten mit 15 Prozent eine höhere Krankheits- und Quarantäne-bedingte Ausfallquote als in allen bisherigen Corona-Wellen», sagte Christoph Josten, Medizinischer Vorstand am Klinikum. Das Versorgungsprogramm lasse sich unter diesen Umständen nicht mehr voll aufrechterhalten.

Reduziert wird etwa bei den Ambulanzsprechzeiten. Auch Eingriffe, bei denen der Zeitpunkt frei gewählt werden könne, müssen wie in vorherigen Wellen wieder verschoben werden - die Kapazitäten in den Operationssälen werden auf 80 Prozent zurückgefahren. Die Versorgung von ernsthaft erkrankten Corona-Patientinnen und -Patienten sei jedoch absolut gewährleistet, betonte das Krankenhaus.

Quelle: dpa