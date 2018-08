Unis starten Absolventenstudie

Befragte werden per Zufallsverfahren via Brief über die Umfrage informiert. Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Der Fragebogen ist innerhalb von zwei Wochen nach erhalt online auszufüllen. Damit soll der Standard der Hochschulausbildung in Sachsen weiterentwickelt werden. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im März 2020 veröffentlicht. Die Studie wird über das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst finanziert.