UNITAS baut diese Wohnungen speziell für Familien

Baubeginn im November

Der Baubeginn ist für November geplant, mit der Fertigstellung rechnet die UNITAS für April 2020. „Wir investieren ca. 12,5 Millionen Euro in unseren innenstadtnahen Bestand in direkter Nachbarschaft zu den „Rahn Education“ Schulen und werden in der Salomonstraße 16-18a unter Berücksichtigung des Bestandes in den Häusern 12 bis 14a ideale Bedingungen für Familien schaffen. Dazu gehört auch ein barrierefreier Innenhof, der zur Erholung für alle nutzbar ist“, erläutert Iris Liebgott, kaufmännischer Vorstand der UNITAS.

Erstbezug im April 2020

Leipzig hat in den vergangen zehn Jahren fast 100.000 Einwohner gewonnen. 2017 war mit 6.976 Neugeborenen der Nachwenderekord erreicht. „Wir als Genossenschaft sehen uns in der Pflicht, dem Bedarf unserer Mitglieder zu entsprechen. Auch bei der UNITAS gibt es seit Jahren praktisch keinen Leerstand bei Vier- und Fünf-Raumwohnungen mehr. Natürlich wollen wir auch unseren Beitrag dazu leisten, dass sich Familien in der boomenden Stadt Leipzig wohl fühlen können“, so Steffen Foede weiter.