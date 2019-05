Unitas legt Grundstein für Wohnkomplex

Auch wenn die Bauarbeiten schon in vollem Gange sind, wurde am Freitag der Grundstein für 41 Familienwohnungen der Unitas im Leipziger Zentrum gelegt. Entstehen sollen hier barrierefreie und modern Ausgestattete Wohnungen. Insgesamt nahm die Unitas rund 12,5 Millionen Euro in die Hand, um direkt neben der Rahn Education Schule Leipzig dieses Projekt zu verwirklichen. Auch die Vorbereitungen des Projektes waren sehr anspruchsvoll, da viele Aspekte beachtet werden mussten.