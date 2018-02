Universitätsschule startet zum Schuljahr 2018/2019

Anfang März können interessierte Eltern aus dem gesamten Stadtgebiet ihre Kinder an der Universitätsschule anmelden. Anmeldungen werden am Donnerstag, 1. und Montag, 5. März 2018 jeweils von 13 bis 17 Uhr im Gebäude der 101. Oberschule entgegengenommen. Zuvor finden Informationsveranstaltungen statt. Für die künftigen Klassenstufen 1 und 2 der Grundschule am Dienstag, 27. Februar 2018 und für die künftigen Klassenstufen 5 und 6 der Oberschule, am Montag, 26. Februar 2018. Beginn ist jeweils 18 Uhr im Speiseraum der 101. Oberschule "Johannes Gutenberg" in der Pfotenhauerstraße 42.