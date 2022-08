Unkastrierte Katzen: Ein Problem für den Naturschutz

Wie Almut Gaisbauer, Wildkatzenexpertin vom BUND Sachsen erklärt, führe eine Paarung von verwilderten Hauskatzen mit Europäischen Wildkatzen zu sogenannten Hybriden. Diese gefährde die Wildkatzenbestände. Untersuchungen der Genetik zeigten, dass die Wildkatzen im Leipziger Auwald, in Waldgebieten wie in der Eifel oder im hessischen Bergland noch echte Wildkatzen seien. Doch in einigen Regionen Baden-Württembergs seien in den letzten Jahren besorgniserregend viele Hybridkatzen nachgewiesen worden. Schottland sei ein Extrembeispiel – hier gäbe es mittlerweile nur noch Hybride und keine echten Wildkatzen mehr.