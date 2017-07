Unmut über Pläne für Sprachheilschule

Die Sprachheilschule „Ernst-Busch“ in Chemnitz ist einzigartig in Sachsen. Sie ist die einzige Einrichtung im Freistaat, an der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf ihren Haupt- und Realschulabschluß erlangen können.

An derzeit zwei Standorten – an der Arno-Schreiter-Straße im Stadtteil Markersdorf und der Ernst-Wabra-Straße im Stadtteil Hutholz – werden die Kinder der Klassenstufen 1-10 unterrichtet.

Doch nun hat die Eltern ein geplantes Vorhaben der Sächsischen Bildungsagentur aufgeschreckt. Sie wurden informiert, dass vorgesehen sei ab dem Schuljahr 2018/2019 die Klassenstufen 7-10 an der Sprachheilschule abzuschaffen. Die Schülerinnen und Schüler sollen stattdessen integrativ an regulären Oberschulen lernen.

Eine „Inklusion mit der Brechstange“ hätte für alle Beteiligten allerdings nur Nachteile, befürchten die Elternvertreter. So haben die Sprachheilschüler laut Elternsprecherin Peggy Schumann ein stark verlangsamtes Schreib- und Arbeitstempo, auf welche die speziell ausgebildeten Pädagogen der Sprachheilschule gezielt eingehen können. Dies wäre an einer regulären Oberschulklasse nicht mehr möglich.