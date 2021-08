Unser Respekt allen Häuslebauern und Bastlern

Kreissägen besitzen in der Regel eine hohe Drehzahl, um mit einem starken Vorschub arbeiten zu können. Geräte mit weniger Leistung tun sich schwerer, die Drehzahl beim Sä-gen konstant zu halten. Eine der wichtigsten Kenngrößen ist außerdem die Schnitttiefe, welche angibt, wie tief man mit der Säge in das Werkstück eindringen kann. Für Kreissägen werden leistungsstarke Sägeblätter eingesetzt, damit eine große Anzahl an Schnitten in möglichst kurzer Zeit ausgeführt werden können. Hierbei gibt es verschiedene Anwendungsfälle. In erster Linie unterscheidet man zwischen dem groben Längsschnitt, beispielsweise dem Auftrennen von Sperrholz und dem Hochpräzisionsschnitt von Brettern, Arbeitsplatten und anderen Werkstücken. Deshalb sollte die Möglichkeit bei einer Handkreissäge bestehen, das Kreissägeblatt austauschen zu können. Bei den von uns ausgewählten Geräten ist das Austauschen des Blattes problemlos und mit wenigen Handgriffen möglich.