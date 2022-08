Unser schönes Elbflorenz – Dresden lohnt sich

Zugegeben: Vor ein paar Jahren waren die Bedingungen für Investoren aus verschiedenen Gründen besser als dies gegenwärtig der Fall ist. Die Kosten für Baumaterial steigen und zugleich gestaltet es sich als immer größere Herausforderung, zeitnah verfügbare Handwerker zu finden. Obendrein klettern die Energiepreise – Gleiches trifft auf die Zinsen zu. Wer diese Entwicklung verfolgt, mag ins Zweifeln kommen, ob sich der Erwerb eines Hauses oder einer Eigentumswohnung nach wie vor als sinnvoll erweist.

Sinkende Preise sind auf dem Immobilienmarkt allerdings nicht zu erwarten. Ein weiterer, noch deutlich stärkerer Zinsanstieg auf 4 bis 5 Prozent müsste dem vorausgehen. Käme es tatsächlich dazu, würde dieser Trend insbesondere die Objekte treffen, denen es an der Qualität mangelt und die sich an einem Standort ohne Potenzial befinden. Immobilien in Großstädten gelten nach wie vor als aussichtsreiche Anlagemöglichkeit – Dresden darf dabei als ein Paradebeispiel genannt werden. Die Metropole überzeugt in allen wichtigen Kriterien: von der Wirtschaft über die Bildung bis hin zum Freizeitwert.

Das Zuhause von morgen und ein Stück Kalifornien in Sachsen

Der Spruch dürfte nahezu so alt sein wie die Immobilienbranche selbst. So abgedroschen er auch erscheinen mag, so viel Wahrheit steckt doch in ihm: Demnach gibt es vor allem 3 wichtige Faktoren, die für ein Objekt wichtig sind: Lage, Lage, Lage. Gemeint ist damit schlichtweg, dass der Standort alle anderen Kriterien überstrahlt. Nur in einer attraktiven Umgebung wirkt ein Haus oder eine Wohnung für potenzielle Interessenten auch wirklich attraktiv.

Dresden ist einer der bedeutendsten Wirtschaftsstandorte – nicht nur in Sachsen, sondern grundsätzlich innerhalb der neuen Bundesländer. Die Stadt selbst wirbt mit dem Slogan „Tomorrow's Home“ und bezeichnet sich damit als das „Zuhause von morgen“. An der Elbe sind unter anderem Big Player wie Infineon, Bosch oder Globalfoundries heimisch geworden. Zur Branchenvielfalt der Landeshauptstadt gehören beispielsweise der Maschinen- und Anlagenbau, die Umwelt- und Energietechnik, Mobilfunk, Künstliche Intelligenz oder auch die Elektromobilität. Vor allem aber trägt Dresden wegen seiner europaweit herausragenden Rolle in der Halbleiter- und Mikrosystemindustrie den Beinamen „Silicon Saxony“.