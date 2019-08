„Unsere russischen Jahre“ – Lesung und Zeitzeugengespräch

Chemnitz- Am Montag, einen Tag nach dem Weltfriedenstag, wird die Autorin Simone Trieder in der Volkshochschule aus ihrem Buch „Unsere russischen Jahre“ vorlesen. Außerdem wird sie mit der 94-jährigen Chemnitzerin und Zeitzeugin Gisela Franke ins Gespräch kommen.

Gisela Franke gehört zu einer der Familien, die im Oktober 1946 in einer Geheimaktion von sowjetischen Militärs in die Sowjetunion verschleppt wurden. Die Väter der sogenannten „Spezialistenfamilien“ waren Ingenieure und Techniker der Flugzeug- und Maschinenindustrie – eine lebende Reparation aus der Sowjetischen Besatzungszone auf unbekannte Dauer. In ihrem 2018 erschienen Buch „Unsere russischen Jahre“ erzählt die Autorin Simone Trieder die Geschichten und Schicksale dieser Menschen, basierend auf dem Tagebuch ihrer eigenen Mutter. Mit weiteren Stimmen von Zeitzeugen entsteht ein Kaleidoskop der fünf bis acht Jahre Russlandzeit, die von den Kindern der verschleppten Spezialisten sehr unterschiedlich erlebt wurden. Damit wird ein bisher nahezu vergessenes Kapitel der Nachkriegsgeschichte detailliert beleuchtet.

Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine vorherige Anmeldung unter 0371 488-4343 oder auf der Website der Volkshochschule gebeten.