Unsichtbares wird sichtbar

100 Jahre Bauhaus gaben den Anlass, für den Kunstverein Villa Arte und das Industriemuseum sich auf besondere Weise der Künstlerin zu nähern und ihre Werke in neuen Kontext zu bringen. Die Chemnitzerin war Schülerin an der Bauhaus-Universität in Weimar. Die Ausstellung ist nicht nur ihren Arbeiten gewidmet.