Plauen- Eine 17-jährige Peugeot-Fahrerin verursachte am Samstag in der Eisenbahnstraße in Auerbach ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Auf dem Parkplatz eines früheren Einkaufsmarktes führte sie Fahrübungen durch, fuhr einen Hang hinunter und kam zwischen Bäumen und Sträuchern zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8.000 Euro.