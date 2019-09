Unternehmen setzen bei der Werbung verstärkt auf Instagram und Influencer Marketing

Was macht Influencer Marketing so interessant?

Das derzeit wohl heißeste Thema ist das Instagram und Influencer Marketing. Kaum ein größeres Unternehmen, welches nicht bereits davon gehört hat oder die immensen Möglichkeiten dieser neuen Art des Marketings bereits nutzt. Aber, warum eigentlich? Was macht vor allem Instagram als Plattform so unglaublich erfolgreich und interessant für Unternehmen?

Für Unternehmen geht es beim Marketing nicht darum, Produkte zu verkaufen, sondern die eigene Bekanntheit zu steigern und einen Wiedererkennungswert zu schaffen, sprich, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu steigern. Es gilt, sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen, indem das Bild der eigenen Marke öffentlich positiv in Szene gesetzt wird.

Influencer Marketing bietet neue Möglichkeiten

Lange Zeit war der einzige Weg, dies zu erreichen, über klassische Werbung. Jedoch gibt es hier diverse Nachteile für Unternehmen, gerade für kleinere Unternehmen. Denn klassische Werbung wie zum Beispiel TV-Werbung ist nicht nur extrem teuer, sondern erreicht auch nie eine bestimmte Zielgruppe, sondern ist breit gestreut. Das Ziel von Unternehmen muss es aber sein, genau steuern zu können, wen die eigenen Marketingaktivitäten erreichen.

Dafür ist laut Instagram-Coach Markus Weber das Influencer Marketing genau der richtige Weg. Der aktuell 26-jährige hat sich vor 5 Jahren im Online Marketing selbstständig gemacht und zeigt auf seiner Webseite exklusive Einblicke in seinen Lebenslauf. Im Laufe der vergangenen Jahre hat er zahlreichen Unternehmen dabei geholfen, sich über Social Media Kanäle eine eigene Reichweite aufzubauen und vermarktet seine eigenen Infoprodukte über die selbst aufgebaute Reichweite als Influencer.

Es ist Marketing einer ganz neuen Generation und für eine ganz neue Generation. Über Influencer können ganz gezielt bestimmte Zielgruppen erreicht werden. Zudem sind die Kosten sehr viel geringer, zumindest wenn nicht die ganz großen Influencer der Szene gebucht werden. Aber auch über kleinere Influencer können langfristig und nachhaltig Kundenkontakte aufgebaut und Marketing betrieben werden.

Nutzer und Fans der Influencer haben nie das Gefühl, platte Werbung zu sehen, sondern fühlen sich integriert und sind von Anfang an positiv dem Marketing gegenüber eingestellt. Denn im Gegensatz zu klassischer Werbung gehen die Nutzer hier aktiv selbst auf die Suche nach Inhalten, welche ihnen gefallen. Für die junge Generation haben die klassischen Marketingkanäle oft ausgedient, sie sind praktisch nur noch in den sozialen Medien unterwegs.

Instagram ist die wichtigste Plattform für Influencer

Gerade Instagram ist die Influencer Plattform Nummer 1 und mit großem Abstand die wichtigste Plattform dieser Art im Internet. Dafür sorgen mehrere Dinge. Zum einen ist natürlich die schiere Anzahl der Nutzer ein Grund dafür, dass Unternehmen gerade hier aktiv werden sollten. Diese große Menge an Nutzern sorgt auch dafür, dass sich für jeden Zweck und jedes Unternehmensziel ein passender Influencer finden wird.

Zum anderen werden auf Instagram alle Posts in Fotos präsentiert. Dadurch werden alle Produkte visuell ansprechend und, wenn möglich, in einem logischen Umfeld präsentiert. So wird zum Beispiel ein Fitness Influencer eine neue T-Shirt Kollektion direkt im Fitnessclub präsentieren oder ein Reise Influencer zeigt tolle Orte oder Hotels.

Fazit – Unternehmen sollten jetzt auf Influencer Marketing setzten

Unternehmen sollten jetzt auf den Trend aufspringen und das Influencer Marketing nicht verschlafen. Hier schlummern immense Möglichkeiten, gerade für kleinere Unternehmen, gutes Marketing zu einem günstigen Preis zu erhalten.