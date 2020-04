Im Universitätsschule Dresden e.V. begleiten Hochschulangehörige der TU Dresden das Projekt von der Idee über die Gründung hinaus nun im Schulalltag. Ziel des Vereins ist es, den Lernbegleiter/innen und Kindern ideale Bedingungen für den Aufbau des Schulversuchs zu ermöglichen.

Der Verein freut sich über Ihre Spende für einen Lernbegleiter für die Universitätsschule, damit die Kinder in enger Begleitung spielen, lernen und wachsen können. Vor allem die Kinder der Grundschule benötigen für ein gutes Lernen ausreichend Pädagogen, wie in Grundschulen, die einen Hort haben. Da unser Konzept eine gemeinsame Arbeit von Lehrerinnen und Erziehern vorsieht und es keine Trennung von Lernen und Spiel gibt, erfüllen wir die Kriterien für einen sächsischen Hort nicht. Somit fehlen uns entscheidende Landesmittel zur angemessenen Personalausstattung unserer Schule. Um die Kinder ganztägig wertvoll begleiten zu können, braucht es achtsame und zugewandte Lernbegleiter. Um diese Betreuung zu gewährleisten, benötigen wir Ihre finanzielle Unterstützung.

Ein weiteres Anliegen, für das wir um Ihre Unterstützung bitten, ist ein besserer Lärmschutz in der Universitätsschule, damit die lernfreundliche Atmosphäre stimmt und Ideen in einem angemessen Raum reifen können. Unser Konzept hat das Ziel, neue Formen des Lernens zu etablieren. Unser Schulbau in Plattenbauweise macht das Arbeiten in Kommunikation, wie es für unsere besondere Projektarbeit notwendig ist, kaum möglich. Das Gebäude ist nicht schallisoliert. Der Geräuschpegel kann auch bei bester pädagogischer Arbeit kaum minimiert werden. Es gibt jedoch die Möglichkeit, über mobile Schallelemente eine große Entlastung zu schaffen. Hierfür benötigen wir Ihre finanzielle Unterstützung

Spendenkonto Universitätsschule Dresden e.V.

IBAN: DE46120300001020882401

BIC: BYLADEM1001