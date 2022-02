Untersuchungshäftling in Leipzig geflohen

Der Straftäter soll sich immer noch auf freiem Fuß befinden. Bei seinem Entkommen trug der wegen mehreren Diebstählen gesuchte Kriminelle die von der Polizei angebrachten Handschellen und keine Schuhe. Nach seiner Flucht in der Leinestraße soll er an der Haltestelle Probstheida in eine Straßenbahn eingestiegen sein, so die Pressestelle der Polizei Leipzig.