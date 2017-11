Unterwegs mit den Glühweintestern

Leipzig – Die Glühweintester sind wieder unterwegs. 150 LVZ-Leser haben sich in diesem Jahr beworben. 15 haben es geschafft. Und sie haben einiges vor sich, denn: etwa 50 Glühweinstände gibt es auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt.

Um vor den Testern zu bestehen, kann man nicht irgendwelche Glühwein anbieten. Klaus Wörle aus Rotheburg ob der Tauber verrät uns die Zutaten seines Rezeptes. Ob er damit in die engere Auswahl der Leipziger Glühweintester kommt, ist nicht unbedingt sicher. Denn die Tester haben ihre eigene Vorstellung davon, was ein guter Glühwein ist. An jedem Stand machen sich die Glühweintester fleißig Notizen. Die werden ausgewertet und am Freitag verkünden die LVZ-Glühweintester, wer in diesem Jahr den besten Glühwein in Leipzig ausschenkt.