Ur-Krostitzer-Masters in den Startlöchern

Zum bereits 18. Mal rollt Anfang Januar wieder der Ball bei den Ur-Krostitzer Hallen Masters. Das traditionelle Hallenfußballturnier geht auch im Jahr 2019 mit acht Mannschaften an den Start. Darunter werden in diesem Jahr auch zwei Teams von Lok Leipzig sein. Neben einer Allstar-Auswahl mit vielen bekannten Gesichtern der Probstheidaer, wir auch die Regionalliga-Mannschaft an den Start gehen.

Für Lok-Trainer Björn Joppe bietet das Turnier eine willkommene Abwechslung zum Liga-Alltag, bei dem es für ihn vor allem um den Spaß für Kicker und Fans geht.