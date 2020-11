Am 3. November 2020 wählten die Amerika­ner ihren neuen Präsidenten. Dieses spannende Thema wird Erik Kirschbaum in einem Vortrag beim Johann Amos Comenius-Club (JACC) in der Dresdner Frauenkirche analysieren. Er ist ein Experte für deutsch-amerikanische Beziehungen und ge­fragter Journalist, wenn es um transatlanti­sche Themen geht.