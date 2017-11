VA-Tipp: Modellbau-Ausstellung

Chemnitz – In der Kaßbergstraße 36 findet am 18. und 19.November findet in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr die 12. Modellbau-Ausstellung statt.

© Sachsen Fernsehen

Gezeigt werden verschiedene Modelle – von Modellautos, Flugzeugen, verschiedene Schiffsarten, Showcars, Dioramen oder Figuren. Das Spektrum reicht in allen diesen Typen vom Plastikmodellbau in unterschiedlichen Maßstäben bis zu funktionsfähigen RC-Modellen.

Die Modelle können bei Vorführungen in Aktion erlebt werden. Darüber hinaus werden mehrere Videoshows von anderweitigen Ausstellungen und Vorführungen gezeigt.

Für die Kleinen werden themenbezogene Kreativpalette angeboten. Die Besucher können sich auch einmal selbst bei der Steuerung eines RC-Fahrzeuges an einer Hindernisstrecke versuchen.

Auf dieser Ausstellung präsentieren Vereine aus Chemnitz und der Umgebung, Interessengemeinschaften und Privatpersonen ihre Arbeit der Öffentlichkeit.

Der Eintritt beträgt 2 Euro für Kinder und 3 Euro für Erwachsene.

Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

(Quelle: Kraftwerk e.V.)