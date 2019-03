Vanessa Bravo Feria gewinnt den ADELIE-Award 2019

In Vanessa Bravo Feria sah die Jury das größte Wachstumspotential von allen drei Finalistinnen. In der Laudatio, welche Bauunternehmerin Frau Janet Lange von der Heinz Lange Tiefbauunternehmung, hielt, begründete sie die Wahl damit, dass Frau Bravo Feria an der Schwelle zur nächsten großen Stufe beim Unternehmenswachstum steht und genau deshalb dringend das Mentoring benötigt. Der Unternehmerinnenpreis ADELIE-Award hat das Ziel, mehr weibliches Unternehmertum zu schaffen. Durch begeisternde und inspirierende Vorbilder können mehr Frauen ermutigt werden, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Langfristig können so Unternehmer und Unternehmerinnen erfolgreicher gemeinsam wirtschaften, Arbeitsplätze schaffen, die Altersarmut reduzieren und sich sozial engagieren. Alle Informationen zum ADELIE-Award finden Sie unter www.adelie-award.de.