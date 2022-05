Sachsen- Das Wohnen in Sachsen wird immer teurer. Zuletzt sind durch den Krieg in der Ukraine die Energiepreise stark in die Höhe gestiegen. Das schlägt sich natürlich auch auf die Nebenkosten bei Mietern und Eigentümern nieder. Aber auch andere Themen beschäftigen den Wohnungsmarkt derzeit. Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen, kurz vdw, hat in einer Jahrespressekonferenz zu verschiedenen Themen rund ums Wohnen Stellung bezogen.