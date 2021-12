Vera Irrgang gestorben – Staatsschauspiel Dresden trauert

Dresden- Das Staatsschauspiel Dresden trauert um die Schauspielerin Vera Irrgang. Sie verstarb am 19. Dezember 2021 in Dresden. Irrgang, geboren 1946 in Brieske, studierte Schauspiel an der Staatlichen Schauspielschule Berlin und war von 1970 bis 2011 Ensemblemitglied am Staatsschauspiel Dresden.