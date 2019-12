Veranstaltungstipps für das Wochenende in Dresden

Back in Time Party im Felix

Wer sich am Wochenende schon mal für Silvester warm tanzen will, findet im Felix im Lebendigen Haus Postplatz auf jeden Fall eine Möglichkeit dazu. Am Samstag, dem 28.12.19 ab 20 Uhr könnt ihr zu dem Besten der 80er und 90er zwischen Neon-Schmuck und bunten Trainingsanzügen die größten Hits der Backstreet Boys, Nena und Co. feiern. Kleidung passend zum Motto ist ausdrücklich erwünscht. Der Eintritt ist frei.