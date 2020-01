Veranstaltungstipps für den 25. Januar

Im Atomino sind am Samstag Frauen an der Macht. Diese Veranstaltung ist der Auftakt der neuen Reihe, in der weibliche Acts ihr Können zeigen können. Dabei werden sowohl lokale, als auch nationale und internationale Künstler alle zwei Monate Musik der verschiedensten Richtungen spielen.

Termin:

Was? Half of the Sky is Ours

Wann? 23 Uhr

Wo? Atomino, Moritzstraße 20, 09111 Chemnitz