Tipps für den 1. Weihnachtsfeiertag in der Region Dresden

Black Wednesday im Blue Danceclub

Wer den Abend mit Tanzen ausklingen lassen möchte, wird im Blue Danceclub nicht enttäuscht. Hier läuft am Black Wednesday "Black Music in all kinds", das bedeutet Hip Hop; R'n'B; Soul; Funk und vieles mehr! Außerdem bekommt ihr bei der Doppeldecker Aktion zwei Getränke zum Preis von einem. Von 23 Uhr bis 5 Uhr macht ihr hier die Nacht zum Tag!

Preise: 4 Euro | Studenten: 2 Euro