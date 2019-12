Tipps für den 2. Weihnachtsfeiertag in Dresden

Gönn Dir Donnerstag! Im Club Gisela

Auch an den Weihnachtsfeiertagen findet die Kultparty im Club Gisela statt. Bis 0 Uhr ist hier der Eintritt frei. Danach kostet die Party 5 Euro oder als Studierender 3 Euro. Die Musik ist kunterbunt gemischt, hier ist also für jeden was dabei. Viel Spaß beim Tanzen!