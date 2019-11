Veranstaltungstipps für die kommende Woche

Addams Family

Am 3. Dezember 2019 läuft um 20 Uhr im Metropol die animierte Version der „Addams Family“.

Der Film erzählt, wie Morticia und Gomez Addams ihr düsteres Zuhause fanden. Natürlich auch von den unsinnigen Schwierigkeiten, wie sie nur pubertierende Kinder wie Wednesday und Pugsley heraufbeschwören können. Außerdem feiert die Familie ein Fest, bei dem der ganze Familienclan eingeladen ist. Auch eine TV-Moderatorin ist vor Ort und sie bringt etwas Unruhe in das Geschehen.

Nun ja, aber so ist nun mal die Addams Family, ein bisschen anders als eine typische amerikanische Familie.

Chemnitzer Eismärchen „Aschenputtel“

Es ist nun bereits das 15. Jahr, indem in der Eissporthalle das Chemnitzer Eismärchen aufgeführt wird.

In diesem Jahr ist das berühmte Märchen von Aschenputtel an der Reihe. Premiere findet am 05. Dezember 19 statt und beginnt um 17:30 Uhr.

Seien Sie schnell, denn das Eismärchen entzückt uns nur vom 5.12 bis 7.12.

25 Years Over the Hump

Die Kelly Family geht auf Tour!

1994: Mit dem Album „Over the Hump“ gelang der Familie der ultimative Durchbruch und von heute auf morgen wurden aus den Straßenmusiker die Megastars de 90ern.

Der Song des gleichnamigen Albums, wurde der Soundtrack einer ganzen Generation und ist damit auch das Erfolgreichste Albun von der Kelly Family.

Zum Anlass des 25-Jährigen Jubiläum geht die Family auf Tour. Im ersten Teil der Show spielen sie das Album in der Reihenfolge der orginal Tracklist und im zweiten Teil spielen sie die größten Hits ihrer 40-Jährigen Bandgeschichte und auch eine Songs, die ihren Fans sehr am Herzen liegen.

Am 6. Dezember 2019 können Sie die Kelly Family live in der Messe Chemnitz sehen.

Seien Sie dabei! Los geht’s um 19.30 Uhr.