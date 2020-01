Veranstaltungstipps für dieses Wochenende

KarierreStart 2020 – Die Bildungs-, Job-, und Gründermesse in Sachsen am 24.01.2020 bis 26.01.2020 am Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr, am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr in der Messe Dresden

„Zukunft selbst gestalten“ – unter diesem Motto findet die 22. KarriereStart vom 24. – 26. Januar 2020 in Dresden statt. Der Zuspruch ausstellender Firmen und Institutionen sowie die hohe Besucherakzeptanz sprechen für die Qualität und den Erfolg der großen Karrieremesse am attraktiven Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Dresden. Die KarriereStart vereint die verschiedenen arbeitsmarktrelevanten Themenbereiche unter einem Dach. Sie bietet sowohl Schülern und Auszubildenden als auch Berufsstartern, Profis, Quer- und Wiedereinsteigern an drei Tagen vielfältige Gesprächs- und Bewerbungsmöglichkeiten zur beruflichen Planung in jeder Bildungs-, Studien- und Karrierephase. Weitere Infos auf: www.messe-karrierestart.de und www.facebook.com/karrierestartdresden

© KarriereStart, Messe

Fundsachen-Versteigerung und DJ John the One am 24.01.2020 um 20 Uhr in der Chemiefabrik Dresden

Es ist Zeit für die traditionelle Fundsachenversteigerung. Nach der Ersteigerung neuer Kleidung, begleitet euch DJ John the One mit Konserven aus Punk, Ska, 80’s und Independent in den Abend. Mehr Informationen dazu: https://www.facebook.com/events/475631326427959/

Ärzte vs. Hosen-Party am 24.01.2020 um 21 Uhr im Kellerklub GAG 18 e.V. in Dresden