Veranstaltungstipps für dieses Wochenende

Disaster! Disaster! am 01.02.2020 von 21.00 Uhr in der Madness Bar Dresden

e Bar gehen würdest, um am nächsten Wochenende mit der neuen Flamme wieder zu kommen und dann beim zweiten Cocktail im Sofaraum leise „Wär schön wenn wir uns jetzt öfter sehen“ zu flüstern. Im Madness geht das alles. Es gibt irisches Bier vom Faß, schummrigen Zigarettendunst, euphorisches Fußballgucken und immer wieder diese Abende, die man eigentlich fast „Party“ nennen müsste. Das Wichtigste: Das Madness hat eine Seele. Und das gibt es ja leider auch nicht mehr allzu oft, heutzutage

Es gibt diese und diese Läden in der Dresdner Neustadt. Aber es gibt wenige, in die Du mit deinen Freunden für nen langen bierseeligen Abend an di! Diesen Samstag ist Disaster! Disaster! zu Gast und begleitet euch mit Indie, Brit, Postpunk und Garage durch den Abend. Mehr Informationen, zu der Veranstaltung, gibt es hier: https://www.facebook.com/events/2818687171503275/