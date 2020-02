Veranstaltungstipps für dieses Wochenende

KAPELLE PETRA am Samstag, den 08.02.2020, 19 Uhr in der Scheune in Dresden

„Geht mehr auf Konzerte“, heißt es in einem Klassiker der Kapelle Petra. Diesen Aufruf nimmt die Band aus Hamm nicht nur ernst, sondern sieht das auch als Auftrag an sich selbst. Denn nur wer viel spielt, kann auch gehört werden. Die Veröffentlichung des aktuellen Albums „Nackt“ brachte einiges in Bewegung: Chartplatzierung, ausverkaufte Clubshows, zahlreiche Festival-Abrisse und ein immer begeistertes Publikum. Deshalb zieht die Band nun ein weiteres Mal live mit „Nackt“ durch die Konzertclubs der Republik. Dank der inzwischen sieben Alben umfassenden Diskografie und der stets sprießenden Kreativität der Kapelle Petra kann man sich aber sicher sein: jeder Konzertabend wird außergewöhnlich, wenn sie ihre Indiepowerpop-Songs auf ihr Publikum loslassen. Tickets zum ausdrucken auf: https://shop.kapelle-petra.de/produkte/115-tickets-kapelle-petra-scheune-e-v-dresden-am-08-02-2020

Dresden Saunanacht „Schwitzen zwischen Alten Meistern“ am Freitag, den 07.02.2020, um 18 Uhr im Georg-Arnhold-Bad

Saunanächte in einzigartigem Ambiente. Neben saunatypischen Angeboten wartet die eine oder andere Überraschung.

Rollenspiel Brunch am Sonntag, den 09.02.2020, von 11-18 Uhr im Studentenclub Traumtänzer

Gemeinsam frühstücken und danach den ganzen Tag zocken. Der Rollenspielbrunch verbindet geselliges Beisammensein mit leckerem Essen und Abenteuern in der Welt der Fantasie. Das Ambiente des Clubs tut den Rest. Schöner kann ein Rollenspieler das Wochenende gar nicht ausklingen lassen. Gespielt werden darf jedes noch so ausgefallene oder altbekannte System und Setting, so lange sich genügend Spieler und ein Spielleiter dafür finden. Herzlich willkommen sind neben spontanen auch bestehende Spielrunden und andere Spiele wie Descent, Munchkin oder Tabletops. Beim Brunchen selbst sorgt der Club für eine Grundversorgung, jedoch können auch eigene Sachen mitgebracht werden. Weitere Informationen auf: https://www.facebook.com/events/527288184531595/

Winterferienprogramm vom 8. bis 23.02.2020 immer um 11 Uhr im Zoo Dresden

Während der sächsischen Winterferien vom 8. – 23.2.2020 erwartet alle Ferienkinder um 11 Uhr unser beliebter Ferien-Tierpflegertreffpunkt. Jeden Tag steht ein anderes Tier im Fokus. Ihr trefft unsere Tierpfleger direkt am jeweiligen Tiergehege. Die Tierpfleger stellen ihre Schützlinge näher vor und ihr könnt endlich mal all eure Fragen zu eurem Lieblingstier loswerden. Es ist keine Voranmeldung notwendig. Unsere 11-Uhr-Treffpunkte sind:

Samstag: Nacktmull

Sonntag: Wiegetreffpunkt Koalas im Prof. Brandes-Haus

Montag: Rothund

Dienstag: Zoo unter der Erde

Mittwoch: Pelikan

Donnerstag: Goldtakin

Freitag: Terrarium

Auch der Zookasper unterbricht seine Winterpause und spielt Samstag & Sonntag 10:30 / 11:30 und14:30 Uhr im warmen Auditorium des Afrikahauses.

Tattoo & Lifestyle Convention Dresden am Samstag, den 08.02.2020, von 11-21 Uhr und Sonntag den 09.2.2020 von 11-20 Uhr in der Messe Dresden

Die Messe Tattoo & Lifestyle Dresden ist die Tattoomesse mit Bühnenprogramm. Mehr als 200 Tattoo-Künstler stehen mit Rat und Informationen rund um das Thema zur Verfügung und tätowieren, inspirieren und zeigen ihr Können direkt vor Ort auf der Tattoo Convention Dresden. Zusätzlich bieten verschiedene Aussteller Angebote für den Lifestyle. Die Gewinner der Tattoo Contests, die in verschiedenen Kategorien stattfinden, erwartet genauso ein Pokal, wie den zuständigen Tätowierer der Kunstwerke. Ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Shows und Acts ergänz die Tattoo Convention Dresden. Tickets zum ausdrucken auf: https://www.eventim.de/artist/tattoo-lifestyle/tattoo-lifestyle-dresden-2634694/

Bandcontest am Freitag, den 07.02.2020, ab 20 Uhr im Studentenclub Wu5 e.V. in Dresden

Beim Bandcontest im Studentenclub Wu5 e. V. spielen 5 verschiedene Bands. Jedoch wird nur der Zeitplan veröffentlicht. Wann welche Band spielt ist nicht bekannt, sodass alle Künstler die gleiche Chance haben. Der Eintritt kostet 5 Euro, die gesamten Einnahmen des Abends gehen an die Gewinnerband. Weitere Informationen findet ihr auf: https://de-de.facebook.com/events/591231964944199/