Veranstaltungstipps für dieses Wochenende

Heiko und Roman Lochmann „Willkommen Realität – Die Lesereise“ am Freitag den 21.02.2020, 19 Uhr, im Kraftwerk-Mitte in Dresden

© Philipp Gladsome

Als die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann mit zwölf Jahren begannen, als »Die Lochis« im Kinderzimmer Videos zu drehen und diese auf YouTube hochzuladen, hätten sie sich niemals träumen lassen, dass sie einmal zu den erfolgreichsten deutschen Social-Media-Stars zählen würden. Die riesige Fan-Gemeinde der sympathischen Entertainer und Musiker geht inzwischen in die Millionen. Mit zwanzig Jahren haben sie sich entschieden, das Kapitel »Die Lochis« zu schließen, um sich künstlerisch weiterzuentwickeln. In diesem Buch ziehen sie deshalb das erste Mal Bilanz. Sie erzählen vom Aufwachsen in einem hessischen Dorf und wie aus einem Gag eine beispiellose Karriere entstand. Sie berichten von den Höhen und Tiefen ihres Showlebens, schreiben über ihre Musik, über die Erlebnisse mit Freunden, die erste Liebe und was es heißt, wenn man so jung schon so bekannt ist. Das Buch enthält jede Menge Geschichten aus ihrem Leben, die bisher noch unbekannt sind, sowie viele unveröffentlichte Fotos. Karten auf: https://heikoundromanlochmann.reservix.de/events?q=Dresden

„Drägg’scher Plattenflohmarkt“ am Sonntag den 23.02.2020, ab 14 Uhr, im „Drägg’schen Löffel“ in Dresden

Überall Schallplatten. Alles dabei, Rock, Pop, Disco, Afro, Klassik, Jazz – und das in Massen, Musik von überall – für jeden was dabei.

Boom for Real. Dazu Gastronomie in vollem Ausmaß. Sitzgelegenheiten, Abspielgeräte. Es wird also gelauscht, getauscht, geplauscht. Alles da. Vor allen Dingen Schallplatten,Schallplatten, Schallplatten. Mehr Informationen: https://www.facebook.com/events/474284260123943/

„JEREMIAS“ am Samstag den 22.02.2020 Einlass um 19 Uhr im Alten Wettbüro in Dresden

Eines der schönsten Dinge ist es immer wieder, junge frische Bands und Künstler zu entdecken und sich von ihnen und ihren Ideen begeistern zu lassen. Hoch im Kurs stehen derzeit die Hannoveraner Newcomer JEREMIAS” (The Mellow Music). Die vier Musiker im Alter zwischen 18 und 21 Jahren überraschen seit Februar 2018 mit ihrem frischen Disko-Funk mit deutschen Texten. Ihre Debüt-EP “Du musst an den Frühling glauben” (VÖ 04.10.2019) haben JEREMIAS im vergangenen Herbst gemeinsam mit Produzent Tim Tautorat (Annenmaykantereit, Faber, OK KID) in den Hansa-Studios Berlin aufgenommen. Ihre Songs handeln von Freimut, jugendlicher Ungeduld und einem Überschuss an geballter Energie. Sie singenh und spielen sich ihr träumerisches Weltbild von der Seele, welches neben der totalen Ungezwungenheit auch melancholische Facetten aufweist. Am Ende ist es allerdings die Fusion aus zeitgemäßer Poesie mit einer Prise „Hesse“ auf tanzbaren 70s-Vibes, die ihre persönliche Note ausmacht. Tickets unter: https://www.ticketmaster.de/event/347833?camefrom=de_artist&f_new_myaccount=true&f_new_myaccount=true

Die „DEDECO 2020 – Cosplay Messe“ vom 21.02.2020 bis 23.02.2020 in der Messe Dresden

Für die entspannte Atmosphäre, die viele von euch und auch wir an der DeDeCo so lieben, wird wieder das Gebäude der BÖRSE DRESDEN sorgen. In den schön gestalteten Räumen werden euch unter anderem das Maid-Café, der Off-Games-Bereich und die kleine Bühne mit viel Show und Mitmachprogramm erwarten. Die großen Säle zwischen der Börse und der angrenzenden Messehalle stehen für unsere Workshops, Bring and Buy und den Games Room zur Verfügung. Und schließlich findet ihr in der Messehalle 3 viele Händler, Zeichner, Aussteller sowie die große Bühne mit tollem Showprogramm. Jenseits der Halle 3 könnt ihr den großzügigen Fotobereich sowie den Food Court samt Messe-Bistro finden. Es wird auch wieder viele spannende Highlights geben, unter anderem ein tolles Showprogramm, interessante Workshops und unser großer Fotobereich, aber auch unser Otaku Jeopardy, die Cosplay-Wettbewerbe uvm. Tickets könnt ihr unter https://www.dedeco-online.de/dedeco/2020/tickets.html erwerben.