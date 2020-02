Veranstaltungstipps für dieses Wochenende

Popcorn Records Dresden Schallplatten und CD Sonderverkauf am Freitag den 28.02.2020 ab 12 Uhr bis 19 Uhr in der Seitenstraße 6, 01097 Dresden-Neustadt

Popcorn Records ist ein An- und Verkauf für Schallplatten und CDs. Sie kaufen größere, guterhaltene Sammlungen, ab circa 200 Stück, im gesamten Bundesgebiet auf. Hauptsächlich handeln sie mit Rockmusik ab der 60er Jahre. Am Freitag startet der erste Verkauf in diesem Jahr. Schallplatten und CDs aller Genres werden verkauft, bei den Vinyl Platten gibt es sehr viele Neuzugänge. Alle weiteren Informationen findet ihr auf http://www.popcorn-records.de/ und Infos zur Veranstaltung gibts hier: https://www.facebook.com/events/219033682560202/

2. Kind und Kegel Feriencamp Messe am Samstag den 29.02.2020 von 10 Uhr in der BallsportArena

© Sachsen Fernsehen

Das Problem ist jedes Jahr das gleiche: Kinder haben mehr Ferien als Eltern Urlaub. Und ab der fünften Klasse gibt es auch keine Hortbetreuung mehr. Wenn Eltern nicht auf die permanente Unterstützung von Großeltern und Tanten zählen können und ihre Kinder mit elf Jahren stundenlang alleine lassen wollen, muss ein Plan B her. Für viele lautet dieser Plan B „Feriencamps“. Anbieter gibt es viele. Aber woher weiß ich, was meinem Kind wirklich Spaß macht? Dafür gibt es 2020 zum zweiten Mal eine Feriencamp-Messe in Dresden mit gebündelten Informationen unter einem Dach. Deep Sequence w/ Causa & NGHT DRPS am Samstag den 29.02.2020 von 23 Uhr bis Sonntag 5 Uhr in der Chemiefabrik Dresden Die Crews Deeper Access und Infinite Sequence zelebrieren ihre Leidenschaft für basslastige Musik mit einem neuen Event in der Chemiefabrik. Zur „Deep Sequence“ getauften Party am 29.02. haben sie sich die Szene-Schwergewichte Causa und NGHT DRPS nach Dresden eingeladen. Das Motto ist Programm, denn der Fokus liegt auf einem bestimmten Musikstil – Dubstep. Also Feuerzeug eingesteckt, Kapuze auf und angeschnallt. Mehr Informationen findet ihr auf: https://www.facebook.com/events/607882783345983/

Shuffle Your Feet – Indie Party mit Disaster! Disaster! am Samstag den 29.02.2020 von 22 Uhr bis Sonntag 4:30 Uhr in der GrooveStation Dresden

© Lola Turbolente

Shuffle Your Feet lässt Disko-Gänger für ’nen schmalen Taler die frischesten Neuzugänge im Indie-Bereich entdecken, spielt aber auch gerne mit Indie-Hymnen, schaut manchmal ein Stück in Richtung waviger Sounds und blinzelt dann ganz gern mal kurz in die 00er Jahre. Shuffle Your Feet erzählt vom Moment, an dem Rock und Pop mit Beats verschmolzen und wie der Brit Pop entstand. Disaster! Disaster! spielen all die Songs, zu denen deine Freunde schon lange mal wieder ekstatisch ihre Arme ausbreiten wollten – das Ganze kommt übrigens überwiegend von Vinyl, zwischendurch aber auch mal von Nullen und Einsen. Mehr Informationen dazu auf: https://www.facebook.com/events/1513151782184914/