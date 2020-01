Veranstaltungstipps für dieses Wochenende

05.01.2020 bis 11.01.2020 Drewag Winterwelt im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden

In einzigartigem Ambiente lädt die Eisfläche Jung und Alt ein, ihre Runden zu drehen. Ob mit den ersten Schritten auf dem Eis für Anfänger oder einer heißen Kufe für Profis. Auch Zuschauer kommen auf ihre Kosten. Schließlich sorgt das gemütliche Winterdorf am Rande der Eislaufbahn im Herzen Dresdens für die nötige Stärkung und wärmende Getränke. Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es unter www.drewag-winterwelt.de

11.01.2020 bis 12.01.2020 Antik- Trödel und Sammlermarkt von 10-18 Uhr

Am 11. und 12. Januar findet in der Messe Dresden wieder auf mehr als 4000 qm der beliebte Antik-, Trödel- und Sammlermarkt mit Modelleisenbahn und Sammlerbereich statt. Mit Ausstellern aus ganz Deutschland ist die nur einmal jährlich organisierte Veranstaltung einer der beliebtesten Hallenmärkte der Region. Wer das Besondere sucht, gern stöbert und handelt sowie nach seltenen Dingen Ausschau hält, ist hier genau richtig. Alter Schmuck und Uhren, Porzellan bekannter Manufakturen, Silber, Gemälde, Grafik, Jugendstilglas, Keramik, Puppen, aber auch Trödel und Gebrauchtes – die Auswahl ist riesig. Besonders zu erwähnen ist die attraktive Präsentation antiker Möbel verschiedener Zeit- und Stilepochen. Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es unter https://www.alteansichtskarten.com/de/11-12-01-2020-messe-dresden-standmiete-enthaelt-keine-mwst.html

10.01.2020 bis 12.01.2020 room+style Design/Fashion/Art/Food in der Messe Dresden

Bei der Trend- und Lifestylemesse room+style können sich die Gäste in den Bereichen Design, Fashion, Interieur, Art und Food inspirieren lassen. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter: www.room-style-messe.de

10.01.2020 bis 12.01.2020 NEUE ArT – Die Kunstmesse in der Messe Dresden

Die parallel stattfindende Kunstmesse NEUE ArT stellt vielfältigste Kunstwerke von Amateuren, Profis und Galerien vor. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter: www.neue-art-dresden.de

Immer zur kalten Jahreszeit lädt das traumhafte Schloss in seine beliebte Winterausstellung ein, um am authentischen Drehort den Zauber eines der schönsten Märchenfilme zu entdecken. Hier kann man alles über den tschechisch-deutschen Kultstreifen von 1973 erfahren, in Erinnerungen schwelgen oder einfach nur seinen Lieblingscharakteren nachträumen. Ein Ausstellungserlebnis, das nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringt. Über 700.000 Besucher stehen für die ungebrochene Faszination des Zaubers, den sowohl der Film, als auch der authenische Drehort noch immer ausüben. Ticketpreise und Öffnungszeiten finden Sie hier: https://www.schloss-moritzburg.de/de/veranstaltungen-ausstellungen/ausstellungen/drei-haselnuesse-fuer-aschenbroedel/