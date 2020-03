Veranstaltungstipps für dieses Wochenende in Dresden

Radio hören

Sie wollen den Sonntag gemütlich verbringen aber trotzdem den internationalen Frauentag nicht außer Acht lassen? Dann hören Sie doch mal in das Programm des Dresdner Radiosenders coloRadio rein. Am 7. und 8. März steht das Programm ganz unter dem Zeichen des Frauentags. In Kooperation mit zahlreichen Freien Radios aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden verschiedene Perspektiven und Themenfelder geboten.

Der Fokus liegt am 7. März auf dem Thema: „Frauen und Musik“. Am 8. März übernehmen dann auch die befreundeten Sender aus dem Bundesverband Freier Radios das gemeinsam in Dresden produzierte Programm. Von 10 - 23 Uhr geht es um die Frage nach dem Verhältnis der Geschlechter in den gegenwärtigen Gesellschaftsstrukturen, um Care-Arbeit, geschlechtsspezifische Gewalt, geschlechtliche Vielfalt, die Verzahnung von Rechtspopulismus, Antifeminismus und Rassismus und um die Organisierung von Frauen* und queeren Menschen in verschiedenen Ländern.