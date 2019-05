Veranstaltungstipps für Ihr Leipzig-Wochenende!

Noch bis Sonntag feiert der Zoo Leipzig den 90. Geburtstag der Bärenburg mit einem bunten Familienprogramm. Das Zoo-Maskottchen Tammi und seine Freunde sind natürlich auch mit dabei. An den ereignisreichen Tagen gibt's ein abwechslungsreiches Mitmach-Programm. Mehrmals täglich können die kleinen und großen Gäste Erinnerungsfotos mit dem Zoo-Maskottchen machen. Am Samstag, dem Kindertag , zahlen Kinder bis 16 Jahre direkt an der Zookasse nur den halben Eintrittspreis!