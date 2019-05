Veranstaltungstipps für ihr Leipzig-Wochenende!

Streetfood Festival

Falls Sie mal Lust auf etwas anderes als die typische Bratwurst, Pommes oder Schnitzel haben, dann besuchen sie an diesem Wochenende das Streetfood Festival. Auf der Alten Messe erwarten Sie kulinarische Spezialitäten an über 20 verschiedenen Ständen. Der Eintritt ist frei und jeder Stand bietet mindestens ein Gericht mit einem Preis von nicht mehr als vier Euro an. Geöffnet ist das Festival Samstag zwischen 11 und 22 Uhr, am Sonntag zwischen 11 und 20 Uhr.