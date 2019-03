Veranstaltungstipps für Samstag, den 16. März

"Ich knall euch ab"

Was treibt Jugendliche dazu, ihre Schule in ein Blutbad zu tauchen und die Waffe am Ende gegen sich selbst zu richten?

Im Fritz Theater werden am Samstag diesen Fragen, im Rahmen von Workshops in Schulen nachgegangen. Das Endergebnis bildet das Stück "Ich knall euch ab", besetzt aus den Teilnehmern dieser Workshops.

Los geht die Veranstaltung "Ich knall euch ab" um 20 Uhr!

Nante

Am Samstag ist der Sänger und Songwriter Nante im KaffeeSatz zu hören.

Der Musiker Nante versucht mit seiner Musik die Welt für sich auf einen Nenner zu bringen. Seine Texte handeln dabei von Themen wie Liebe, Schmerz und Wut.

Los geht die Musikveranstaltung um 20 Uhr!