Unsere Veranstaltungstipps für Wochenende

Samstag

WILLKOMMEN IN CHEMNITZ

Ein buntes Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt gibt es ab 14 Uhr im Stadthallenpark zu sehen. Dabei steht das Thema Toleranz zwischen den Generationen und Mitmenschen im Mittelpunkt.

AM KOPP: TURBOSTAAT

Am Nischel kann am Samstag Abend abgerockt werden. Zum Anlass des 200 Karl-Marx Geburtstags spielt die norddeutsche Indie/Punkt-Band TURBOSTAAT. Die Show beginnt um 17.00 Uhr

Sonntag

Saisoneröffnung und Familienfest

Das Ambross Gut in Schönbrunn lädt am Sonntag zum Familienfest ein. Im Rahmen der Saisoneröffnung erwarten die Gäste unter anderem kulinarische Spezialitäten aus Böhmen sowie ein unterhaltendes Programm für jung und alt. Den Start macht um 10 Uhr der Festgottesdienst der Kirche.

ICH KNALL EUCH AB!

Im Fritz Theater öffnet sich der Vorhang am Sonntag um 16 Uhr wieder. Gezeigt wird das Stück „ICH KNALL EUCH AB! In diesem geht es darum, was Jugendliche dazu treibt ihre Schule in ein Blutbad zu tauchen und die Waffe am Ende gegen sich selbst zu richten.

MADAME AURORA UND DER DUFT VON FRÜHLING

Wer sein Wochenende entspannt im Kino ausklingen lassen möchte, der hat die Möglichkeit im Club Kino Siegmar dazu. Gespielt wird „MADAME AURORA UND DER DUFT VON FRÜHLING“. Der Film erzählt auf eine charmante, leichtfüßige Weise von den Tücken des Älterwerdens. Der Vorhang öffnet sich um 18.45 Uhr