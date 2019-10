Veranstaltungstipps in und um Chemnitz

Chemnitz- Über das lange Wochenende noch nichts vor. Hier haben wir ein paar Tipps für Sie:

Clubkino Siegmar

Am Donnerstag, dem 03.10.2019 läuft im Clubkino Siegmar der Film „Deutschstunde“.

Der Film handelt von einem schwer erziehbaren Jugendlichen namens Siggi, der während der Nachkriegszeit in eine Zelle gesperrt wird. Viele Erinnerungen aus seiner Kindheit stoßen in seinen Kopf, so zum Beispiel, dass sein Vater den Auftrag erhielt, einem Freund ein Berufsverbot zu überbringen und er ihm dabei helfen sollte.

Spannend wird es ab 18:15 Uhr.

Stadtführung über den Brühl

Am Donnerstag findet eine außergewöhnliche Stadtführung über den Brühl statt.

Dabei werden köstliche Häppchen serviert?. ?Dazu gibt es Geheimtipps zu ausgewählten Einzelhändlern??? und es kann interessanten Geschichten über den Brühl zugehört werden.

Treffpunkt ist 18:30 Uhr am Brühltor. Um Anmeldung wird gebeten.

Fritz Theater

Das Fritz Theater präsentiert am Donnerstag das Stück „Und dann gab’s keines mehr“.

Dabei werden acht einander fremde Personen auf eine Insel eingeladen. Nach und nach werden ihre Geheimnisse der Vergangenheit gelüftet und ein Gast stirbt.

Wie das Ganze ausgeht erfahrt ihr 19 Uhr.

Boofeabend THAILAND – EINE MAGISCHE REISE

Das Königreich Thailand bezaubert mit einer Vielfalt, die ihresgleichen sucht.

Seit zwei Jahrzenten erkundet Dirk Bleyer die Region und legte mehre Tausend Kilometer zurück. Heraus kam eine mitreißende Multivisionsshow: Brillante Foto- und Filmsequenzen, aufgenommen zu Lande, zu Wasser und aus der Luft.

Bildgewaltig wird es ab 20 Uhr in der Orangerie der TU Chemnitz.

Erntedankfest im AMBROSSGUT SCHÖNBRUNN E. V.

Am Sonntag, dem 6. Oktober findet im Landwirtschaftsmuseum und Internationalen Begegnungszentrum das Erntedank- und Kartoffelfest statt.

Eröffnet wird das Fest mit einem Posaunenchor und anschließender Vorführung der Kindertanzgruppe. Danach treten die Marienberger Blasmusikanten auf. Außerdem wird es Handwerksvorführungen und zahlreiche Spezialitäten aus dem Holzbackofen geben. Kinder können Bogenschießen, reiten und auf einer Riesenhüpfburg toben.

Beginn ist 12 Uhr.