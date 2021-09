„Zurück oder Zukunft“ – Die Diskussionsreihe aus Dresden für Dresdner

15. September 2021, 19 Uhr - Wie wohnen wir in der Zukunftsstadt?

Das Thema Wohnen hat Sprengkraft: Seit Jahren steigen in größeren Städten die Mietpreise, in Großstädten können sich Durchschnittsverdiener:innen kaum mehr Wohnungen zur Miete oder zum Kauf leisten. Immer mehr Menschen weichen ins Umland aus, Zersiedelung und Versiegelung sind die Folge, ebenso Pendlerverkehr und steigende Preise in den „Speckgürteln“. Die Kommunen, Politik und Verwaltung scheinen wenig Einfluss zu haben auf die Situation. Die Veranstaltung fragt, wie wir in Zukunft gutes Wohnen ermöglichen können: Welche Wohnformen sind zukunfts- fähig, also: sozial und ökologisch nachhaltig? Wie überwinden wir soziale Spaltungen auf dem Wohnungsmarkt? Welchen Einfluss haben Kommunen auf diese Entwicklungen, welche (politischen) Rahmenbedingungen braucht es?