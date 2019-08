Verbaler Streit endet in versuchtem Totschlag

Gegen 2:30 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe am Willy-Brandt-Platz gemeldet. Zwischen zwei Männern dieser Gruppe kam es daraufhin zu einem handgreiflichen Streit. Einer von ihnen verletzte den anderen mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich. Ein Zeuge flüchtete mit dem 23-jährigen Opfer in den Hauptbahnhof. Der Notarzt kam sofort, um den Verletzten zu versorgen. Er wurde im Anschluss in einem Krankenhaus notoperiert. Währenddessen konnten die Polizisten den 25-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes festnehmen.