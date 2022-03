Verband erwartet keine Preissprünge beim Spargel

Sachsen- Die ostdeutschen Spargelbauern gehen in diesem Jahr von einem höchstens moderaten Anstieg des Spargelpreises aus. Die Preise werden sich laut dem Geschäftsführer des Verbandes der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer an denen des Vorjahres orientieren, also zwischen 12 bis 14 Euro pro Kilogramm. Am Anfang der Saison könnten die Preise lokal sicher auch höher sein. Bereits jetzt werde heimischer Spargel in den wärmeren Lagen verkauft, sagte Saalfeld. Bleibe es bei dem warmen Wetter, könnte die Haupterntezeit schon Anfang April beginnen. Im vergangenen Jahr hatte bei deutlich niedrigeren Temperaturen die Saison für die meisten ostdeutschen Spargelbauern erst nach Ostern begonnen. (dpa)