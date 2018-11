Verbesserte Hilfen für Wohnungslose geplant!

Allein im letzten Jahr wurden in Leipzig mehr als 200 Menschen notuntergebracht.

Der Fachplan für Wohnungsnotfallhilfe soll diesen Menschen helfen, den kommenden Winter im Warmen oder unterstützend verbringen zu können.

Bisher bietet die Stadt Leipzig verschiedene Unterkünfte für Wohnungslose an. Eine davon ist das Übernachtungshaus für Männer in der Scharnhorststraße.

Laut der Sozialarbeiterin Monika Schwarz werden den Menschen in dieser Unterkunft neben einem warmen Bett noch andere Möglichkeiten geboten.