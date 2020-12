Verbesserter gesetzlicher Rahmen für das Ehrenamt

Wer aktiv in Vereinen mitwirkt, soll zukünftig besser honoriert werden. So soll der Übungsleiterfreibetrag von 2.400€ auf 3.000€ erhöht werden. Des Weiteren wird der Ehrenamtsfreibetrag von 720€ auf 840€ steigen. Außerdem wurden gesetzliche Maßnahmen vorgenommen, die zum Abbau der Bürokratie dienen sollen. Über ein Drittel der Sachsen engagiere sich in einem von etwa 30.000 sächsischen ehrenamtlichen Vereinen.