Verbot von inszeniertem Habeck-“Prozess“ bleibt bestehen

Bereits vergangene Woche hatte die Partei geplant, während einer Kundgebung eine Puppe von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vom "Volk" anklagen und verurteilen zu lassen sowie 16 Wochen an den Pranger am örtlichen Marktplatz zu stellen. Diese Aktion soll nach erstmaligem Verbot nun bei der Versammlung am kommenden Montag, dem 15. August durchgeführt werden. Seitens der Versammlungsbehörde des Landkreises wurde die Kundgebung zwar bestätigt, aber mit Auflagen versehen.

Gegen diese Auflagen haben die „Freien Sachsen“ um vorläufigen Rechtsschutz vor dem Verwaltungsgericht ersucht.