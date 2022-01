Verbotene Demo in Dresden – Corona-Kritiker versuchen Katz- und Mausspiel

Die sächsische Landeshauptstadt hatte bereits vor wenigen Tagen eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach waren Versammlungen des "maßnahmenkritischen Klientels" im ganzen Stadtgebiet untersagt. In Telegram-Gruppen wurde dennoch nach Dresden mobilisiert.

Gegen 15 Uhr trafen einzelne Personen am Altmarkt sowie an der Frauenkirche ein, die gegen die Corona-Maßnahmen protestieren wollten. Polizeibeamten sprachen diese auf die geltende Allgemeinverfügung an. Einige Demonstranten erhielten Platzverweise sowie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, wie die Polizei am Abend mitteilt.

Wenige Minuten später versammelten sich mehrere hundert Menschen am Comeniusplatz in der Nähe des Großen Gartens. Die Polizei setze auch dort die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt durch. Nach Reporterschätzungen folgten ungefähr 1000 Demonstranten in kleinen Grüppchen dem sogenannten "Spaziergang" in Richtung Dresden-Striesen. Später stellte die Polizei Identitäten von mehreren Dutzend Personen fest. Gegen diese wurden ebenfalls Verfahren eingeleitet.