Über 100 Einsatzkräfte haben am Mittwochmorgen mehrere Objekte in Connewitz durchsucht. Laut Landeskriminalamt stünde die Untersuchung im Zusammenhang mit möglichen politisch motivierten Straftaten. Laut Sprecher gehe es dabei unter anderem um Sachbeschädigung und Brandstiftung. Die Ermittlungen leitet die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden und die Staatsanwaltschaft Leipzig.